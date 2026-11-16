Украинская система противовоздушной обороны столкнулась с нехваткой ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. Из-за истощения запасов ВСУ приходится пересматривать тактику отражения воздушных атак и экономнее расходовать боеприпасы. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал изданию, что украинские военные больше не могут придерживаться прежней стратегии, предусматривавшей запуск минимум двух ракет-перехватчиков по каждой цели.

«Мы не можем позволить себе такую роскошь», — признал представитель Воздушных сил Украины.

По оценке NYT, украинская ПВО начинает буквально рушиться. Газета сравнила её структуру с «лоскутным одеялом», которое всё сложнее поддерживать в рабочем состоянии на фоне дефицита боеприпасов.

Одной из причин нехватки ракет издание называет стремление Вашингтона сохранить собственные запасы на случай возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке. Европейские государства, в свою очередь, сталкиваются с трудностями при закупке дополнительных перехватчиков.