Лосось на куриной диете: Океанолог объяснил, почему рыба может стать хуже, но не дешевле

Замена части рыбной муки отходами птицеводства в кормах для лосося может ухудшить вкус и качество рыбы, но не приведёт к снижению цен в магазинах. Об этом Life.ru рассказал океанолог, старший преподаватель географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

По словам специалиста, производители вынуждены искать альтернативы из-за сокращения выпуска рыбной муки. Значительную роль в её производстве играет перуанский анчоус, на который приходится не менее 20% мирового рынка. Во время климатического явления Эль-Ниньо его вылов резко сокращается, что отражается на стоимости сырья.

С одной стороны, лосось её будет есть, но с другой — там совершенно иное соотношение пресловутых жирных кислот, Омега-3 и прочего. В самом пищеварительном тракте у лосося могут возникнуть проблемы: он может болеть и страдать. Сергей Мухаметов Океанолог, старший преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова, кафедра океанологии географического факультета

При этом речь не идёт о полном отказе от привычного рациона. Рыбную муку собираются заменять лишь частично, используя переработанные отходы куриного производства. Мухаметов сомневается, что подобные изменения пройдут для выращиваемого лосося без последствий.

«Плюс ещё надо понимать, что его там будут кормить не куриной грудкой, а в целом отходами от куриного производства, то есть это весьма сомнительный корм. Как себя лосось поведёт? Однозначно можно сделать поверхностный, но очевидный вывод: качество лосося ухудшится», — заявил специалист.

Отдельной проблемой эксперт назвал отсутствие информации о составе кормов на упаковке. По его словам, европейские производители не обязаны сообщать покупателям, чем питалась выращенная рыба. Поэтому потребители могут даже не узнать о смене рациона, хотя заметят разницу во вкусе.

«Цены на рыбу точно ниже не станут, потому что рыбная мука подорожала, а куриная не стоит так дешево, как мука из анчоуса», — отметил Мухаметов. Он также предположил, что производители могут использовать переход на новый корм в рекламе, представляя его как более экологичный.

Впрочем, океанолог рассчитывает, что проблема окажется временной. После завершения Эль-Ниньо численность анчоуса, по его прогнозу, восстановится, а цены на рыбную муку снизятся. На это может потребоваться около года.

Ранее Life.ru сообщал, что крупные европейские производители лосося начали частично заменять рыбную муку переработанными отходами птицеводства. По данным Financial Times, за последние два года традиционное сырьё для кормов подорожало почти вдвое, тогда как куриная мука обходится компаниям более чем в два раза дешевле. Новую технологию уже используют норвежские предприятия Lerøy, Mowi, SalMar и Grieg Seafood.