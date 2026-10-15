Рыба на куриной диете: В Европе лосося начали выращивать на новом корме

Покупатели европейских супермаркетов могут даже не подозревать, что лосось на прилавке вырос на корме из куриных отходов. Крупные рыбоводческие компании начали использовать переработанные побочные продукты птицеводства вместо части привычной рыбной муки. Как пишет Financial Times, причиной стали резко возросшие расходы на выращивание рыбы.

За последние два года стоимость традиционного сырья для кормов почти удвоилась. На рынок повлияли сокращение рыбных запасов и растущий спрос со стороны Китая. В результате производители стали искать более доступные источники белка.

Альтернативой оказалась мука из переработанных остатков птицы, включая кости и внутренние органы. В пересчёте на тонну такое сырьё обходится более чем вдвое дешевле рыбной муки, что делает его привлекательным для крупных хозяйств.

В норвежской компании Lerøy объяснили, что при существующих масштабах производства прежние расходы на корм становились серьёзной проблемой. По словам менеджера Йоргена Скейде, именно продукция птицеводства оказалась подходящей заменой, отвечающей требованиям предприятия.

Ещё недавно подобная практика вызывала настороженность в Европе. Производители опасались, что покупатели сочтут лосося, выращенного на курином сырье, ненатуральным. Некоторые торговые сети даже запрещали закупать рыбу, в рационе которой присутствовали переработанные продукты птицеводства.

Однако экономические обстоятельства постепенно меняют отношение к этой технологии. Компании также утверждают, что использование уже существующих отходов мясной промышленности позволяет сократить углеродный след рыбоводства.

При этом узнать о необычной диете лосося по упаковке практически невозможно. Европейские продавцы не обязаны указывать, чем именно кормили рыбу до того, как она попала на прилавок. Поэтому покупатель может приобрести такой продукт, даже не догадываясь об особенностях его выращивания.

По данным FT, к использованию куриного сырья уже обратились несколько крупных производителей, включая Lerøy, Mowi, SalMar и Grieg Seafood. При этом речь идёт о частичной замене компонентов корма, а не о полном переводе лосося на куриное мясо.