Ловушка для внимания: Психолог объяснила, как многозадачность «затупляет» мозг

Человеческий мозг способен совмещать несколько простых действий, однако одновременное выполнение сложных интеллектуальных задач требует постоянного переключения внимания. Такая нагрузка может снижать работоспособность и усиливать стресс. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог и специалист по когнитивным искажениям Мина Хачатрян.

По словам эксперта, любая умственная деятельность начинается с определения цели и отбора необходимой информации. За планирование отвечает лобно-теменная сеть мозга, а поддерживать сосредоточенность помогает дорсальная система внимания.

«При глубокой концентрации внимания идёт целенаправленный анализ, строятся логические цепочки», — пояснила специалист.

В расслабленном состоянии мыслительные процессы протекают иначе. Сознание свободнее переключается между воспоминаниями и ассоциациями, благодаря чему иногда возникают неожиданные творческие решения. Именно поэтому полезная идея может прийти во время прогулки или отдыха, а не напряжённой работы.

Попытка одновременно решать две задачи, требующие серьёзной концентрации, заставляет мозг многократно менять приоритеты. Для этого необходимо подавлять прежние правила действий и активировать новые. По оценке Хачатрян, подобные переключения требуют дополнительных ресурсов и способны усиливать нервное напряжение.

Однако не всякая многозадачность одинаково сложна. Например, человек может слушать музыку во время ходьбы, включать несложный подкаст на тренировке или разговаривать по телефону, делая наброски. Сочетание привычных автоматических действий с умственной активностью обычно требует меньше усилий, хотя многое зависит от сложности занятий.

Ранее Life.ru сообщал, что привычка постоянно переключаться между делами может становиться причиной забывчивости. Специалисты объясняли, что из-за рассеянного внимания человек иногда не успевает запомнить собственные действия. Дополнительными факторами выступают недосыпание, переутомление и хронический стресс. Для поддержания концентрации рекомендуется выполнять сложные задачи последовательно.