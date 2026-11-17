Владимир Зеленский допускает проведение референдума по территориальным вопросам, чтобы в случае уступок России ответственность за них легла на украинцев, а не на него самого. Такую оценку в своей колонке для немецкой газеты Junge Welt дал журналист Райнхард Лаутербах.

«То, что Зеленский исключает территориальные уступки, — прежде всего попытка подстраховаться от своих ультранационалистических противников. А то, что он не исключает референдума по такому предложению, показывает: теперь ему приходится учитывать усталость населения от войны», — пишет автор.

По мнению Лаутербаха, украинский политик оказался перед необходимостью учитывать сразу два фактора: сопротивление радикально настроенных сил любым компромиссам с Москвой и растущее утомление общества затянувшимся конфликтом. Возможный референдум позволил бы Зеленскому избежать единоличного решения о территориальных уступках.

«Расчёт Зеленского: если украинцы согласятся отказаться от территорий, ответственность будет лежать на них, а не на нём», — говорится в публикации.

Отдельно журналист рассматривает предполагаемое предложение президента США Дональда Трампа, согласно которому Украина могла бы отказаться от Донбасса в обмен на членство в НАТО. Зеленский, как отмечает автор, отверг территориальную часть такой сделки, хотя вступление в альянс остаётся одной из целей Киева.

При этом Лаутербах сомневается, что подобный вариант устроил бы Россию. По его оценке, для Москвы принципиальным остаётся недопущение присутствия НАТО на Украине, а территориальные приобретения не компенсируют отказа от этой цели. Поэтому даже согласие Киева на уступки не гарантировало бы достижения договорённостей.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский признал продолжающиеся попытки США добиться территориальных уступок от Киева. По его словам, американские переговорщики регулярно предлагают новые варианты урегулирования вопроса Донбасса, однако украинская сторона по-прежнему отказывается выводить оттуда войска. Зеленский также настаивает, что обсуждать возможные компромиссы необходимо на уровне лидеров государств.