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Опубликовано 15 сентября, 16:45

Ловушка с «Госуслугами»: МВД раскрыло схему с фейковым взломом аккаунта

МВД предупредило о фейковых уведомлениях о взломе «Госуслуг»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мошенники начали убеждать россиян самостоятельно звонить на поддельную «горячую линию» после сообщений о якобы подозрительной активности на «Госуслугах». Один из таких разговоров опубликовала Киберполиция МВД России.

На записи женщина представляется сотрудницей портала и сообщает собеседнице о входе в её учётную запись с помощью СМС. Затем она выясняет, заходила ли та с другого устройства и передавала ли кому-нибудь полученные коды.

Получив отрицательные ответы, злоумышленница советует связаться с «горячей линией». Номер для звонка потенциальной жертве предварительно присылают в сообщении.

В МВД предупредили, что такой телефон не имеет отношения к официальной поддержке. Цель схемы — заставить человека самому выйти на связь с мошенниками.

«На практике портал «Госуслуги» не отправляет пользователям уведомления о «взломе» учётной записи — ни в СМС, ни по электронной почте, ни через мессенджеры», — подчеркнули в ведомстве.

Требование срочно позвонить по указанному номеру после угроз блокировкой аккаунта, утечкой данных или других проблем в Киберполиции назвали однозначным признаком мошенничества.

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Ранее Life.ru рассказывал о фальшивых сайтах-радарах БПЛА, через которые аферисты заманивали россиян в похожую схему. После ввода кода человеку сообщали о мнимом взломе «Госуслуг» и предлагали самостоятельно позвонить на поддельную горячую линию.

Больше новостей о мошеннических схемах, преступлениях и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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