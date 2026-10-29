Ловушка выходного среди недели: Россиян призвали не отсыпаться 4 ноября

Долгий сон в выходной 4 ноября может осложнить засыпание вечером перед рабочим днём. Поэтому россиянам лучше проснуться в привычное время. Об этом Life.ru рассказал врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор медицинских наук Александр Калинкин.

«Те, кто проспит долго, безусловно, нарушат режим, потому что им будет гораздо сложнее заснуть вечером с четвертого на пятое число», — объяснил специалист.

Однако для людей с хроническим недосыпом или сменным графиком дополнительный отдых может оказаться полезным. По словам Калинкина, возможность выспаться поможет им почувствовать себя лучше в этот день.

Взрослому человеку обычно необходимо от семи до девяти часов сна. Такую продолжительность важно поддерживать всю неделю, включая выходные, а не постоянно пытаться компенсировать недосып поздними подъёмами.

«Норма составляет от 7 до 9 часов для взрослого человека, поэтому нельзя сказать, что один день полностью выбьет из колеи — это всего лишь однократная ситуация», — уточнил сомнолог.

Другое дело — регулярная привычка спать допоздна по выходным. Она может затруднять засыпание перед началом рабочей недели. Тем, у кого режим уже выстроен, Калинкин рекомендовал 4 ноября сохранить обычное время подъёма, оставаться активными в течение дня и не менять привычный график сна.

Ранее Life.ru рассказывал о расписании ноябрьских выходных. В 2026 году День народного единства приходится на среду: при стандартной пятидневке 4 ноября будет выходным, а 5 и 6 ноября — рабочими днями. Накануне праздника, 3 ноября, рабочий день сокращается на час.