«Ложь — это почти всегда стресс»: Как тело выдаёт обман без единого слова

Резкая смена привычной манеры общения может сопровождать попытку человека скрыть правду. Такое мнение высказал физиономист и эксперт по анализу поведения Артём Павлов в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, ложь нередко вызывает напряжение, поэтому человек может вести себя иначе, чем обычно. Например, тот, кто постоянно смотрит собеседнику в глаза, способен внезапно начать чаще отводить взгляд, а привычная жестикуляция может стать менее активной.

Павлов также советует обращать внимание на прикосновения к лицу, попытки прикрыть рот или потереть глаза. Такие движения он связывает с волнением во время разговора.

При этом считать отдельный жест доказательством обмана нельзя. Исследования в области психологии лжи показывают, что отведение взгляда, прикосновения к носу и другие невербальные реакции не являются универсальными индикаторами неправды. Они могут возникать из-за стресса, тревоги или особенностей поведения человека.

Более информативным может быть сравнение реакции собеседника с его обычной манерой общения, а также поиск противоречий и несостыковок в рассказе. Эксперты в области исследования обмана отмечают, что речевые признаки в целом полезнее популярных попыток «читать» ложь исключительно по языку тела.

Ранее Life.ru психолог Анна Гусева объяснила, что патологическая ревность связана с детскими травмами, тревогой, низкой самооценкой и нехваткой любви, а не с сильной любовью. По её словам, за подозрениями скрываются страх потери, обида, злость и ощущение неполноценности, а причинами могут быть детский опыт и чувство незащищённости.