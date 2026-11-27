Польские военные не всегда перехватывают ракеты, которые считают российскими, из-за риска для мирного населения. Об этом на встрече с украинскими журналистами в Варшаве заявил министр юстиции и генпрокурор Польши Вальдемар Журек.

По его словам, военные отслеживают перемещение воздушных целей и оценивают возможные последствия их уничтожения. Если непосредственной угрозы человеческой жизни нет, применение оружия может лишь усугубить ситуацию.

«Сбивать такие ракеты — неоправданный риск», — приводит слова Журека издание «Страна».

Генпрокурор также рассказал, что Варшава рассматривает возможность пересмотра тактики противодействия подобным инцидентам. Однако для реализации предложения о перехвате ракет над Украиной, по его словам, необходимо согласие союзников по НАТО.

Напомним, 20 ноября польские власти заявили о нарушении воздушного пространства страны. Впоследствии местная прокуратура сообщила об обнаружении обломков трёх ракет, которые следователи предварительно идентифицировали как российские Х-101. Посол России в Польше Георгий Михно отверг обвинения Варшавы.