Посол России в Польше Георгий Михно решительно отверг обвинения Варшавы в причастности Москвы к инциденту с нарушением польского воздушного пространства 20 ноября. Российский дипломат назвал претензии безосновательными, голословными и не подкреплёнными доказательствами. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Польше.

24 ноября Михно вызвали в польский МИД, где ему заявили протест. Поводом стали события 20 ноября: польские власти утверждают, что три российские крылатые ракеты Х-101 якобы пересекли воздушное пространство страны.

В российском посольстве подчеркнули, что считают неприемлемой практику выдвижения обвинений против суверенного государства на основании политической конъюнктуры. Дипломаты также указали на недопустимость ситуации, когда виновник заранее назначается без представления убедительных доказательств.

Особое возмущение российской стороны вызвала публичная риторика вокруг произошедшего. В посольстве охарактеризовали её как русофобскую и заявили, что она направлена на дальнейшее нагнетание антироссийских настроений в Польше и сознательное ухудшение отношений между двумя странами.

После инцидента Варшава также добивалась усиления поддержки со стороны союзников по НАТО. Альянс решил направить в Польшу самолёт дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для усиления контроля за воздушной обстановкой.