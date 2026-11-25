Дипломатия на грани: В Польше допустили риск войны с Россией из-за высылки посла
Замглавы МО Польши Взентек предупредил об угрозе войны при высылке посла РФ
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Высылка российского посла из Польши может обострить отношения Москвы и Варшавы вплоть до угрозы войны. Об этом предупредил заместитель министра национальной обороны республики Станислав Взентек в эфире Польского радио.
По словам замминистра, Москва может принять зеркальные меры, в результате чего польская дипмиссия в России лишится возможности полноценно работать. В таком случае Варшава потеряет возможность наблюдать изнутри за происходящим в стране.
«Важно не разрывать дипломатические каналы. Пусть это будет последним шагом», — подчеркнул Взентек.
Он также высказался по поводу возможного перехвата российских ракет над Украиной. По мнению замминистра, такое решение должно приниматься не только Варшавой, но и на уровне НАТО. При этом президент США Дональд Трамп, как считает Взентек, не заинтересован в обострении отношений с Москвой.
Напомним, 20 ноября польские власти сообщили о падении трёх воздушных объектов на территории республики. Глава МИД Польши Радослав Сикорский первоначально признал необходимость получить убедительные доказательства причастности Москвы к инциденту. Впоследствии НАТО решило направить в Польшу самолёт дальнего радиолокационного обнаружения AWACS. Накануне российского посла Георгия Михно вызвали в польский МИД, где ему вручили ноту протеста. Дипломат категорически отверг обвинения Варшавы.
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