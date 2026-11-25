Высылка российского посла из Польши может обострить отношения Москвы и Варшавы вплоть до угрозы войны. Об этом предупредил заместитель министра национальной обороны республики Станислав Взентек в эфире Польского радио.

По словам замминистра, Москва может принять зеркальные меры, в результате чего польская дипмиссия в России лишится возможности полноценно работать. В таком случае Варшава потеряет возможность наблюдать изнутри за происходящим в стране.

«Важно не разрывать дипломатические каналы. Пусть это будет последним шагом», — подчеркнул Взентек.

Он также высказался по поводу возможного перехвата российских ракет над Украиной. По мнению замминистра, такое решение должно приниматься не только Варшавой, но и на уровне НАТО. При этом президент США Дональд Трамп, как считает Взентек, не заинтересован в обострении отношений с Москвой.