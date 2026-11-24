Польские военные получили разрешение уничтожить беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны, но в последний момент отказались от применения оружия. Аппарат изменил направление и полетел обратно на восток, сообщили в Оперативном командовании Вооружённых сил Польши.

Инцидент произошёл в ночь на 24 ноября во время российских ударов по объектам на западе Украины. По утверждению польской стороны, БПЛА ненадолго пересёк границу республики. Военные задействовали средства противовоздушной обороны и взяли аппарат под постоянное радиолокационное наблюдение.

Командование разрешило сбить беспилотник, однако тот вскоре повернул в сторону Украины. В Варшаве добавили, что ситуацию контролировали на протяжении всего полёта аппарата

Ранее Life.ru сообщал, что Польша решила вызвать российского посла после инцидента с падением воздушных объектов 20 ноября. Варшава поспешила возложить ответственность за произошедшее на Москву и вынесла вопрос на обсуждение НАТО. Российская сторона отвергла обвинения в нарушении польского воздушного пространства.