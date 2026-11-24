Посол России в Польше Георгий Михно вызван в польский МИД из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства страны. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель польского внешнеполитического ведомства.

Поводом для дипломатического демарша стал инцидент 20 ноября. Польские власти заявили, что во время российской атаки на Украину якобы три крылатые ракеты Х-101 пересекли воздушное пространство республики. Их обломки обнаружили в трёх населённых пунктах.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский обещал выразить Москве крайнее недовольство произошедшим. Варшава также намеревалась вынести вопрос на обсуждение в Брюсселе.