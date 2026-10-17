«Лучше не найдёте»: Минниханов дал индусам совет жениться на татарках

Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил гостям из Индии весьма необычный способ сохранить воспоминания о поездке в Казань — найти здесь будущую супругу. Неожиданный совет прозвучал во время пленарного заседания II Российско-Индийского форума «ТАЙМ».

Всё началось с вполне обычного вопроса. Модератор мероприятия поинтересовался, что иностранным участникам стоило бы увезти из республики, чтобы визит запомнился надолго. Однако вместо традиционных сувениров и местных угощений руководитель региона предложил куда более оригинальный вариант.

«Самое яркое впечатление — жениться на татарке здесь», — ответил Минниханов.

Продолжая шутку, глава Татарстана заметил, что после свадьбы избранницу можно забрать с собой или оставить на родине. При этом он признался, что это самый лучший из всех возможных вариантов.

Ранее Life.ru сообщал, что Индия высоко ценит многолетнее сотрудничество с Россией и помнит поддержку Москвы в непростые исторические периоды. В индийском МИД отметили, что прочные отношения между государствами складывались на протяжении десятилетий и сегодня охватывают самые разные направления — от энергетики до промышленности.