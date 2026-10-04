Весь мир был против них: Глава МИД Индии напомнил о причинах тёплых отношений с Россией

Индия помнит поддержку России и СССР в периоды, когда под угрозой находились безопасность и территориальная целостность страны. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар на выездном заседании Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, хорошие отношения между Москвой и Нью-Дели формировались на протяжении десятилетий, особенно начиная с 1950-х годов. Эта история до сих пор влияет на российско-индийское партнёрство.

«Для нас Россия, а до этого Советский Союз, была страной, которая во многих отношениях поддерживала нас в тот период, когда наша безопасность и территориальная целостность находились под угрозой», — сказал Джайшанкар.

Министр добавил, что в те годы значительная часть других государств предпочитала поддерживать военный режим в соседней с Индией стране. На этом фоне отношения Нью-Дели с Москвой, по его словам, оставались особенно тесными.

Россия и Индия продолжают взаимодействие по широкому кругу направлений — от энергетики и промышленности до международных площадок. В 2026 году председательство в БРИКС перешло к Индии, а Нью-Дели готовится принять очередной саммит объединения.

Ранее Life.ru сообщал, что Индия успешно испытала в России двигатель Kaveri для перспективного беспилотника Ghatak. Силовую установку проверяли на летающей лаборатории Ил-76 в реальных условиях полёта. Испытания стали ещё одним примером продолжающегося технологического сотрудничества Москвы и Нью-Дели.