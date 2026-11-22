Покупать коньки с большим запасом под толстые носки не стоит, предупредил эксперт по спортивной экипировке Никита Маслаков. По его словам, ботинок должен удерживать пятку и оставлять пальцам достаточно места.

На примерку стоит взять те носки, в которых вы будете кататься. Зашнуруйте оба ботинка, встаньте и слегка согните колени. Если стопа скользит внутри или ботинок давит, попробуйте другую пару. Модели одного размера могут различаться по ширине.

«На открытый каток лучше одеваться слоями: влагоотводящий базовый слой, флис для тепла и куртка, защищающая от ветра и влаги», — посоветовал специалист в интервью «Газете.ru».

Для активного катания подойдёт синтетическое термобельё. Хлопковая футболка быстрее намокает и дольше сохнет. Детям и взрослым, которые только учатся кататься, пригодятся шлем, наколенники и налокотники. Перед первым выходом на лёд стоит проверить заточку даже у новой пары.