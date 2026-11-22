«Лучше одеваться слоями»: Как подобрать коньки, экипировку и одежду для катка
Эксперт Маслаков посоветовал не покупать коньки с запасом под толстые носки
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Покупать коньки с большим запасом под толстые носки не стоит, предупредил эксперт по спортивной экипировке Никита Маслаков. По его словам, ботинок должен удерживать пятку и оставлять пальцам достаточно места.
На примерку стоит взять те носки, в которых вы будете кататься. Зашнуруйте оба ботинка, встаньте и слегка согните колени. Если стопа скользит внутри или ботинок давит, попробуйте другую пару. Модели одного размера могут различаться по ширине.
«На открытый каток лучше одеваться слоями: влагоотводящий базовый слой, флис для тепла и куртка, защищающая от ветра и влаги», — посоветовал специалист в интервью «Газете.ru».
Для активного катания подойдёт синтетическое термобельё. Хлопковая футболка быстрее намокает и дольше сохнет. Детям и взрослым, которые только учатся кататься, пригодятся шлем, наколенники и налокотники. Перед первым выходом на лёд стоит проверить заточку даже у новой пары.
Тем временем в Петербурге открылись катки с бесплатными мастер-классами и музыкой. А знаменитый ГУМ-каток на Красной площади откроется 28 ноября.