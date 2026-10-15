Бросай платить, вставай на лыжи: В Госдуме выступили против обязательных покупок для физкультуры

Школа не вправе требовать от родителей покупки лыж и лыжных ботинок для уроков физкультуры. Такие требования могут поставить ребёнка в уязвимое положение перед одноклассниками и стать поводом для травли. Об этом в эксклюзивном комментарии Life.ru заявила депутат Государственной думы Нина Останина.

«Никто не вправе ставить ребёнка в такое уязвимое положение по отношению к своим сверстникам. Ребёнок может комплексовать, а с другой стороны, учитывая далеко не всегда устойчивые нравственные ориентиры у подростков, это может стать предметом буллинга», — подчеркнула парламентарий.

По словам Останиной, обеспечение школ спортивным инвентарём связано с финансированием на региональном и муниципальном уровнях. При этом потребности образовательных организаций различаются: лыжная подготовка есть не во всех регионах.

Однако нехватка средств не делает покупку инвентаря обязанностью семьи. В памятке уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка прямо указано: государственные и муниципальные школы должны бесплатно предоставлять средства обучения, включая спортивное оборудование и инвентарь. Это касается и лыж для занятий физкультурой.

Если школа настаивает на покупке, Останина советует родителям подать жалобу и изложить свои претензии. Особенно важно не допускать давления на семьи, которые не могут позволить себе такие расходы.

«Во-первых, школа не может такого требовать, если у семьи недостаточно для этого средств», — сказала депутат.

Останина подчеркнула, что финансовые возможности родителей не должны становиться причиной комплексов у ребёнка или насмешек со стороны сверстников.

«Поэтому ни в коем случае образовательная организация не вправе требовать этого от родителей», — заключила собеседница Life.ru.

Ранее Останина напомнила о добровольности сборов в родительских чатах. Если родители решили купить цветы учителю или помочь семье ученика, это не означает, что участвовать обязан каждый.