Депутат Бундестага Маркус Фронмайер иронично назвал кабмин Фридриха Мерца лучшим правительством, которое когда-либо было у Украины. С таким заявлением политик выступил на парламентских дебатах по бюджету ФРГ на 2027 год.

Замруководителя фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) подчеркнул, что немецкие граждане заслуживают правительства, которое будет заниматься прежде всего их проблемами.

Фронмайер напомнил о недавнем выступлении Мерца на Германо-украинском форуме, где канцлер положительно оценил расширение присутствия немецкого бизнеса на Украине. При этом, обратил внимание парламентарий, компании продолжают покидать саму Германию.

Депутат также раскритиковал финансовую политику Берлина в отношении Киева, указав на выделение новых средств во время визитов Владимира Зеленского. По словам Фронмайера, с начала украинского конфликта Германия предоставила Киеву €130 млрд.

Парламентарий заявил, что эпоха промышленного развития Германии подходит к концу. В подтверждение своих слов он привёл данные о сокращении промышленного производства на 10,8% за период с 2015 по 2025 год. Обращаясь к присутствовавшему на заседании главе МИД ФРГ Йоханну Вадефулю, Фронмайер сравнил Германию с улиткой.