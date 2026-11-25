Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы стремится к большему, чем контроль над Украиной. С таким утверждением он выступил 25 ноября во время дебатов в Бундестаге, посвящённых федеральному бюджету на 2027 год. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Россия точно знает, чего хочет. И Россия хочет большего, чем Украина. Тот, кто этого не понимает, либо не понимает этот мир, либо преследует совершенно другие цели», — заявил глава немецкого правительства.

Мерц добавил, что об этом необходимо постоянно напоминать как представителям крайне правых, так и крайне левых политических сил. Его слова прозвучали в ответ на выступление сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллы, который раскритиковал поддержку Киева и поставил под сомнение целесообразность расходов на Украину.

Кроме того, канцлер обвинил Москву в эскалации напряжённости в Балтийском регионе, Польше, Чёрном море и космосе. По его утверждению, Россия также усиливает давление непосредственно внутри Германии, в том числе с риском человеческих жертв. Мерц заявил, что европейцам необходимо показать Москве границы в прямом и переносном смысле.

Ранее Life.ru рассказывал, что Мерц заявил о готовности Европы вести переговоры с Россией. При этом канцлер настаивал на необходимости участия европейских государств в обсуждении будущего мирного соглашения по Украине.