Европа готова сесть за стол переговоров с Россией, а обострение ситуации в Балтийском море требует активного дипломатического диалога. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Берлине.

«Ни у кого из нас нет заинтересованности в эскалации в Балтийском регионе», — заверил Мерц.

По словам главы немецкого правительства, дальнейшая эскалация в Балтийском регионе не отвечает интересам ни одной из сторон. Мерц подчеркнул необходимость сохранить стабильность, безопасность и свободу судоходства. При этом он призвал Москву прекратить действия, которые европейские страны рассматривают как опасные провокации.

Одновременно Мерц подтвердил заинтересованность европейских государств в переговорах по украинскому урегулированию. Канцлер считает, что обсуждение будущего мирного соглашения должно проходить с участием не только Москвы, Киева и Вашингтона, но и самой Европы. При этом он выступает за укрепление обороноспособности НАТО, подчёркивая, что эти меры, по его словам, направлены на защиту союзников, а не на создание угроз другим государствам.