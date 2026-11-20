Немецкий канцлер Фридрих Мерц не должен делать нейтральную площадку обязательным условием переговоров с Россией по Украине. Такое мнение в интервью телеканалу Welt высказал замглавы фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Маркус Фронмайер.

По словам политика, для тех, кто действительно стремится к мирному урегулированию, место встречи не должно играть решающей роли. Он считает, что переговоры можно проводить как в Москве, так и в Берлине или Вашингтоне.

«Тем, кто действительно хочет мира, должно быть всё равно, идут они в Вашингтоне, Берлине или Москве. Я бы не стал делать место критерием переговоров», — подчеркнул Фронмайер.

Заявление прозвучало после того, как Мерц предложил организовать возможные переговоры с Россией на нейтральной территории. На пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Берлине канцлер подтвердил готовность к диалогу и в качестве одного из вариантов площадки назвал Объединённые Арабские Эмираты.

Поводом для обсуждения стал недавний призыв Владимира Путина к европейским представителям посетить Москву. Президент России сообщил, что соответствующие приглашения уже направлены по дипломатическим каналам. В Кремле объяснили, что рассчитывают таким образом выяснить позицию европейцев по украинскому урегулированию.

Ранее Life.ru сообщал, что министр обороны Германии Борис Писториус также призвал европейцев не отвергать приглашение Путина в Москву. По его мнению, отказ от такого предложения стал бы неправильным сигналом, поскольку добиться результатов без прямого диалога невозможно.