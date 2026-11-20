Владимир Зеленский выступил против визита европейских лидеров в Москву для переговоров с Россией. Свою позицию украинский лидер изложил журналистам на полях саммита в Берлине.

Политик выразил уверенность, что руководители европейских государств не согласятся приехать в российскую столицу. Вместо этого он предложил организовать встречу в любой нейтральной стране, поскольку такой формат, по его мнению, позволит обеим сторонам продемонстрировать заинтересованность в достижении договорённостей. При этом само приглашение посетить Москву Зеленский не считает убедительным свидетельством готовности к конструктивному диалогу.

Напомним, 19 ноября Владимир Путин сообщил о приглашении европейских представителей в Москву для переговоров по Украине. По словам президента РФ, соответствующие предложения уже направили по дипломатическим каналам. Российская сторона рассчитывает выяснить позицию потенциальных участников, прежде чем определять дальнейший формат консультаций. Вместе с тем Германия и Франция начали обсуждать возможность прямых контактов с Россией. Однако конкретные сроки и условия возможной встречи пока не согласованы.