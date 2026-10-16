«Лучший музей в мире»: Пиотровский вспомнил реакцию Трампа на русскую роскошь Эрмитажа

Президент США Дональд Трамп ещё до своего первого президентского срока назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире. Об этом рассказал генеральный директор петербургского музея Михаил Пиотровский, вспомнив реакцию нынешнего американского лидера на самый известный музей в РФ.

Историей Пиотровский поделился на пресс-конференции, посвящённой 260-летию Эрмитажа, в декабре 2024 года. По его словам, встреча с Трампом впоследствии стала одним из поводов для критики в его адрес, хотя состоялась задолго до прихода американского политика в Белый дом.

«Я действительно встречался с Дональдом Трампом, был у него в Мар-а-Лаго. Это было ещё до его первого президентского срока. При встрече Трамп, когда ему меня представили, сказал, что Эрмитаж — это в целом лучший музей в мире», — вспоминал директор музея в беседе с РИА «Новости».

Пиотровский признался, что такая оценка ему польстила. Более того, он воспринял слова Трампа как свидетельство того, что американский политик лично знаком с экспозицией Эрмитажа.

«Он ведь любит роскошь, и наша русская роскошь, русский стиль пришлись ему по душе: золота чуть больше, чем надо, но не слишком много», — добавил он.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дональд Трамп признался Владимиру Путину в восхищении петербургским Эрмитажем. Во время телефонного разговора 4 июля 2026 года американский президент вновь высоко оценил российский музей. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.