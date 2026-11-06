Лучший подарок — родные объятия: Лантратова помогла раненому бойцу СВО встретиться с мамой
Лантратова помогла потерявшему ногу бойцу СВО встретиться с мамой
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла тяжелораненому участнику СВО получить необходимое лечение и встретиться с матерью в день рождения. Женщина приехала в Москву с Сахалина благодаря содействию аппарата омбудсмена.
Лантратова помогла потерявшему ногу бойцу СВО встретиться с мамой. Видео © Telegram / Яна Лантратова
За помощью к уполномоченному обратилась жительница Сахалинской области Галина Николаевна. Оба её сына добровольно отправились в зону специальной военной операции. Младший, Евгений, пропал без вести, а старший, Николай, получил тяжёлое ранение.
После ампутации у Николая возникли серьёзные осложнения, и ему потребовалось дополнительное лечение. Семья столкнулась с трудностями при организации необходимой медицинской помощи.
«Добились перевода Николая в госпиталь имени А. А. Вишневского. Там специалисты определили дальнейшее лечение и уже провели операцию. По вопросу протезирования обратились в Минобороны России», — сообщила Лантратова.
Однако, помимо медицинской помощи, у семьи была ещё одна просьба. Галина Николаевна очень хотела увидеть сына, но самостоятельно добраться с Сахалина до Москвы не могла. Тогда сотрудники аппарата уполномоченного организовали для неё поездку.
«Наш аппарат организовал ей поездку в Москву. В свой день рождения Николай смог обнять маму», — поделилась омбудсмен.
Дома военнослужащего ждут двое детей. Сейчас Николай продолжает лечение, а вопрос обеспечения его протезом находится в работе. Лантратова пообещала и дальше содействовать восстановлению бойца.
Помощь продолжат оказывать и его матери. Аппарат уполномоченного намерен поддерживать Галину Николаевну в поисках младшего сына Евгения, судьба которого пока остаётся неизвестной.
Ранее Life.ru рассказывал, как Лантратова помогла многодетному участнику СВО вернуться к семье после ранения. Тогда к омбудсмену обратилась супруга военнослужащего, состояние здоровья которого ухудшалось. После обращения в Минобороны удалось решить вопрос об увольнении бойца со службы, чтобы он мог заняться лечением и находиться рядом с женой и детьми.
Обложка © Telegram / Яна Лантратова