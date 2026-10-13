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Опубликовано 13 октября, 11:50

Лукашенко: Белоруссия готовится к войне, чтобы её избежать

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Проверки вооружённых сил Белоруссии не означают подготовки нападения на соседние страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с представителями силовых ведомств.

«Откровенно и честно мной было сказано, что мы готовимся к войне, чтобы её избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся», — подчеркнул он.

Лукашенко также раскритиковал сообщения о возможном нападении России на страны Балтии или Польшу с территории Белоруссии и при её участии. По его словам, западные СМИ развернули кампанию с такими утверждениями.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о координации Москвой и Минском проверок боеготовности белорусской армии. Он уточнил, что большая часть мероприятий согласовывается, однако у Белоруссии есть и национальные проверки, не требующие координации с Россией.

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Александра Вишнякова
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