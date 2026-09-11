Песков: Москва и Минск координируют проверку боеготовности армии Белоруссии

Москва и Минск координируют большую часть мероприятий, связанных с проверкой боевой готовности белорусской армии. При этом у Белоруссии есть и собственные национальные мероприятия, которые не требуют согласования с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Есть совместные мероприятия, а есть национальные мероприятия, которые не координируются. Но в целом большая часть, конечно, координируется», — пояснил Песков.

Напомним, ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости проверить готовность всей армии республики. По его словам, мероприятия могут дойти вплоть до мобилизации.