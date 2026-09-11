Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 15:44

Песков: Москва и Минск координируют проверку боеготовности армии Белоруссии

Обложка © ТАСС / Наталия Федосенко

Обложка © ТАСС / Наталия Федосенко

Москва и Минск координируют большую часть мероприятий, связанных с проверкой боевой готовности белорусской армии. При этом у Белоруссии есть и собственные национальные мероприятия, которые не требуют согласования с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Есть совместные мероприятия, а есть национальные мероприятия, которые не координируются. Но в целом большая часть, конечно, координируется», — пояснил Песков.

«Служит как положено»: Лукашенко признался, что его младший сын Николай — офицер
«Служит как положено»: Лукашенко признался, что его младший сын Николай — офицер

Напомним, ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости проверить готовность всей армии республики. По его словам, мероприятия могут дойти вплоть до мобилизации.

Больше новостей об армиях, военных учениях и обороне — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Дмитрий Песков
  • Александр Лукашенко
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar