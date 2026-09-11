«Служит как положено»: Лукашенко признался, что его младший сын Николай — офицер

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай проходит службу в армии в звании лейтенанта. Об этом глава государства сообщило агентство «БелТА».

«Младший сын уже служит в армии. Никто и не знал даже», — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что его сын служит «как положено, как все». Сейчас он имеет погоны лейтенанта. Лукашенко не стал говорить, где именно проходит службу молодой человек, но назвал подразделение одним из «самых сложных».

Лукашенко также сообщил, что в свободное время его сын продолжает изучать биотехнологии — основной профиль полученного им высшего образования.

Ранее младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай появился на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходил 1 сентября в Бишкеке. В столицу Кыргызстана он прибыл вместе с отцом.