Президент Белоруссии Александр Лукашенко наколол дров и оставил автограф на своём рабочем топоре марки Belarus. Вместе с перчатками главы государства инструмент станет главным призом пятого чемпионата по колке дров среди журналистов.

Лукашенко наколол дров и передал журналистам топор со своим автографом. Видео © Telegram / Пул Первого

Кадры необычной подготовки подарка опубликовал Telegram-канал «Пул Первого». На видео Лукашенко вместе с помощниками рубит дрова на своей малой родине, после чего подписывает рукоятку топора.

«Чтобы журналисты знали, что не они одни работают», — пошутил белорусский лидер.

Он похвалил участников соревнований, назвал их молодцами и передал им привет.

Сам чемпионат проходит 8 ноября на берегу водохранилища Вяча под Минском. В соревнованиях участвуют представители СМИ, которым предстоит продемонстрировать скорость и мастерство обращения с топором. В предыдущие годы Лукашенко дважды лично посещал турнир и показывал журналистам, как правильно колоть дрова.

Ранее Life.ru рассказывал, как Лукашенко во время рабочей поездки в Шклов потребовал покончить с иждивенчеством в сельском хозяйстве. Президент выступил против безусловного выделения бюджетных средств предприятиям, которые способны самостоятельно обеспечивать свою работу.