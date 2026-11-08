Лукашенко наколол дров и передал журналистам топор со своим автографом
Лукашенко наколол дров и передал журналистам топор со своим автографом. Обложка © Telegram / Пул Первого
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наколол дров и оставил автограф на своём рабочем топоре марки Belarus. Вместе с перчатками главы государства инструмент станет главным призом пятого чемпионата по колке дров среди журналистов.
Лукашенко наколол дров и передал журналистам топор со своим автографом. Видео © Telegram / Пул Первого
Кадры необычной подготовки подарка опубликовал Telegram-канал «Пул Первого». На видео Лукашенко вместе с помощниками рубит дрова на своей малой родине, после чего подписывает рукоятку топора.
«Чтобы журналисты знали, что не они одни работают», — пошутил белорусский лидер.
Он похвалил участников соревнований, назвал их молодцами и передал им привет.
Сам чемпионат проходит 8 ноября на берегу водохранилища Вяча под Минском. В соревнованиях участвуют представители СМИ, которым предстоит продемонстрировать скорость и мастерство обращения с топором. В предыдущие годы Лукашенко дважды лично посещал турнир и показывал журналистам, как правильно колоть дрова.
Ранее Life.ru рассказывал, как Лукашенко во время рабочей поездки в Шклов потребовал покончить с иждивенчеством в сельском хозяйстве. Президент выступил против безусловного выделения бюджетных средств предприятиям, которые способны самостоятельно обеспечивать свою работу.
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