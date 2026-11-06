Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о чрезмерном иждивенчестве в сельском хозяйстве и потребовал изменить подход к государственной поддержке отрасли. По его словам, хозяйства не должны рассчитывать на бюджетные вливания без оценки реальной необходимости такой помощи. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Шклов, передаёт БелТА.

В ближайшее время планируют рассмотреть новые принципы предоставления дотаций. Лукашенко подчеркнул, что речь не обязательно идёт о сокращении финансирования: объём помощи сельскому хозяйству может даже увеличиться. Однако распределять средства, по его мнению, необходимо с учётом положения конкретных предприятий. Тем, кто уже способен обходиться без государственной поддержки, продолжать выделять деньги не следует.

«Потому что в сельском хозяйстве иждивенчество у нас чрезмерное. Это я уже вижу. Иждивенчества быть не должно», — заявил президент РБ.

Кроме того, Лукашенко потребовал от председателей райисполкомов навести порядок в сельскохозяйственных организациях своих районов. Он также напомнил управляющему делами президента Юрию Назарову о поручении расчистить заросшие пойменные земли вдоль рек и использовать их для заготовки кормов. Для этих работ изготавливают специальную фрезу.

Ранее Life.ru рассказывал, как Лукашенко потребовал от белорусских аграриев полной мобилизации. Президент предупредил, что расслабляться работникам сельского хозяйства рано, поскольку уборочная кампания, по его оценке, пройдена лишь наполовину. Он также призвал местных руководителей активнее включаться в работу и не останавливаться на достигнутом.