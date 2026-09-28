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Регион
Опубликовано 28 сентября, 12:44

«Не расслабляйтесь»: Лукашенко потребовал мобилизации аграриев из-за огромного объёма работ на полях

Лукашенко заявил, что уборочная кампания в Белоруссии пройдена лишь наполовину

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что аграриям страны рано расслабляться: уборочная кампания, по его оценке, пройдена лишь наполовину, а впереди остаётся колоссальный объём работ. Слова лидера республики приводит БелТА.

«Если кто-то думает, что уборочная кампания закончилась, тот просто не аграрий. Мы прошли только половину. Не расслабляйтесь, нужна мобилизация и очень серьёзная. Я просто повторяю это, чтобы вы понимали, какой колоссальный объём работ нам предстоит ещё осуществить», — сказал Лукашенко.

Такое заявление белорусский лидер сделал во время согласования кандидатур руководителей местных органов власти. Он призвал управленцев не останавливаться на достигнутом и продолжать активно работать по своим направлениям.

В тот же день Лукашенко провёл серию кадровых перестановок. В частности, бывший начальник Генштаба Вооружённых сил Павел Муравейко стал заместителем главы Администрации президента, а его прежнюю должность занял Владимир Белый.

Изменения затронули также руководство Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Госстандарта. Кроме того, Лукашенко согласовал ряд назначений на региональном уровне. Обращаясь к новым руководителям, президент Белоруссии назвал состоявшиеся назначения знаковыми и призвал чиновников проявлять себя на новых должностях.

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Ранее Life.ru писал, что Лукашенко во время уборочной кампании пригрозил отправлять к границе чиновников и работников сельского хозяйства, которые плохо справляются со своими обязанностями. Тогда белорусский лидер подчёркивал, что в условиях нехватки кадров одних штрафов и увольнений недостаточно.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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