Лукашенко назначил генерала своим замом и сразу пресёк спекуляции вокруг приказа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил назначение бывшего начальника Генштаба Павла Муравейко заместителем главы Администрации президента. По словам белорусского лидера, это было его личное решение, которое оказалось неожиданным как для самой администрации, так и для Совбеза и военных.

«Поэтому будьте свободны от всех», — обратился Лукашенко к генерал-майору Муравейко.

Президент пояснил, что хочет получать на самом высоком уровне альтернативную профессиональную оценку ситуации в Вооружённых силах. По его словам, «конкурентная точка зрения» необходима для того, чтобы армия была готова к наиболее серьёзным угрозам и тем самым помогала не допустить столкновений.

«Наша цель одна — защитить тот кусок земли, на котором мы живём», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер также заранее предупредил о возможных спекуляциях вокруг назначения бывшего начальника Генштаба в Администрацию президента. Он допустил, что кадровое решение могут трактовать как усиление влияния силового блока, однако отметил, что укрепление направления безопасности считает естественным на фоне происходящего вокруг страны.

Муравейко после назначения заявил, что будет отвечать в Администрации президента за вопросы безопасности и формирование более полной картины происходящих вокруг Белоруссии процессов. При этом он подчеркнул, что его работа не должна подменять существующие силовые структуры, а призвана дать главе государства дополнительную информацию для принятия стратегических решений.

Ранее Лукашенко потребовал проверить Вооружённые силы Белоруссии вплоть до мероприятий по мобилизации. Тогда президент заявил, что «армию надо встряхнуть» и проверить все её компоненты. Кроме того, Лукашенко говорил об усилении разведывательной активности и нарушениях воздушного пространства республики.