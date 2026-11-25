Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал полной чепухой предположения о подготовке республики к нападению на соседние государства. Такую оценку он дал в интервью французскому журналу Le Point.

«Мы не собираемся втягиваться в войну. Я уже не говорю о внутренних каких-то последствиях — это будет ещё хуже. Мы не можем втянуться в войну, потому что это гибель будет», — ответил он, пишет агентство БелТА.

По словам главы государства, Минск не вынашивает агрессивных планов в отношении Польши и стран Балтии. Политик убеждён, что специалисты прекрасно понимают это, однако в СМИ продолжают распространяться противоположные утверждения. Вступление в вооружённый конфликт, по его мнению, грозит стране гибелью и тяжёлыми внутренними последствиями.

При этом Лукашенко предупредил, что в случае нападения с украинской или польской территории республика будет вынуждена защищаться.