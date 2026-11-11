Москва и Минск не собираются развязывать войну против НАТО и Евросоюза в 2030 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения в подготовке двух стран к масштабному военному столкновению с Западом. Соответствующее заявление он сделал на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве, передаёт БелТА.

«Нас упрекают, особенно Беларусь и Россию, в том, что мы к 2030 году готовимся к войне и готовы воевать против НАТО и всего Европейского союза. Ничего подобного в Беларуси и России нет. Мы уже несколько раз говорили об этом», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко выступил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. Его заявление прозвучало на фоне дискуссий о возможном военном противостоянии России с европейскими государствами в ближайшие годы.

Саммит ОДКБ проходит в Москве 11 ноября. На встрече лидеры государств обсуждают международную и региональную безопасность, а также развитие механизмов коллективной обороны. По итогам заседания ожидается принятие около 20 документов, включая Антитеррористическую стратегию организации до 2030 года.

Накануне Лукашенко провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия и предстоящую работу в рамках ОДКБ.