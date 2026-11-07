Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Октябрьскую революцию 1917 года судьбоносным событием, которое вернуло миллионам людей веру в равенство, справедливость и достойную жизнь. По его словам, именно провозглашённое советской властью право народов на самоопределение заложило основу белорусской государственности. Об этом говорится в поздравлении главы республики с Днём Октябрьской революции, опубликованном 7 ноября.

«В этот праздник мы вспоминаем судьбоносные события, вернувшие миллионам людей веру в равенство, справедливость и достойную жизнь. Для нашей республики 1917 год имеет особое значение», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что Октябрьская революция сыграла определяющую роль в становлении страны. По его оценке, признание права наций на самоопределение создало исторические предпосылки для формирования собственного государства и его выхода на международную арену.

«Провозглашенное советской властью право наций на самоопределение стало основой, на которой мы построили свою страну и впервые вышли на мировую арену как суверенное государство», — говорится в обращении.

Лукашенко убеждён, что идеи Великого Октября сохраняют значение и спустя более века. По словам президента, современная Белоруссия продолжает следовать тем принципам революции, которые связаны с социальной справедливостью, общественным согласием и единством народа.

Особое внимание глава государства уделил исторической памяти. Он подчеркнул, что пережитые страной испытания укрепляют связь между поколениями и помогают сохранять преемственность национальных традиций.

«Память о пережитых испытаниях усиливает связь между поколениями, упрочняет согласие и единство в обществе, вдохновляет на созидательные инициативы во благо Родины», — отметил президент.

В завершение поздравления Лукашенко пожелал соотечественникам крепкого здоровья, успехов и новых достижений во имя общего дела.

Белоруссия остаётся одной из немногих стран постсоветского пространства, где 7 ноября официально отмечают День Октябрьской революции. В республике эта дата сохраняет статус государственного праздника и нерабочего дня.

Ранее Life.ru рассказывал об истории Дня Октябрьской революции и его современном статусе. В публикации отмечалось, что после распада СССР 7 ноября перестало быть государственным праздником в России, однако в Белоруссии эта дата сохранилась как официальный выходной. Традиция празднования возникла ещё в 1918 году, спустя год после революционных событий в Петрограде.