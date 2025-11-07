В России 7 ноября отмечают День Октябрьской революции 1917 года
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В пятницу, 7 ноября, в России будут отмечать День Октябрьской революции. В эту дату (по новому стилю) в 1917 году произошло вооружённое восстание в Петрограде (ныне Санкт-Петербург), что привело к свержению Временного правительства и установлению советской власти.
В Советской России праздник начали отмечать с 1918 года. В СССР 7 ноября также был государственным праздником, с 1927 года его отмечали в течение двух дней — 7 и 8 ноября.
Сейчас день 7 ноября остаётся выходным в Белоруссии и Приднестровье. В Кыргызстане 7 и 8 ноября также выходные, но значение праздника изменилось. Теперь там отмечают Дни истории и памяти предков.
Life.ru сообщал, что депутаты Госдумы от КПРФ предложили вновь сделать 7 ноября выходным в честь Октябрьской революции. Однако лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал эту инициативу. Он заявил, что у КПРФ наблюдается «осеннее обострение» и назвал эту дату не праздником, а «общенациональной трагедией».
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