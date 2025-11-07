В России 7 ноября отмечают День Октябрьской революции 1917 года

В пятницу, 7 ноября, в России будут отмечать День Октябрьской революции. В эту дату (по новому стилю) в 1917 году произошло вооружённое восстание в Петрограде (ныне Санкт-Петербург), что привело к свержению Временного правительства и установлению советской власти.

В Советской России праздник начали отмечать с 1918 года. В СССР 7 ноября также был государственным праздником, с 1927 года его отмечали в течение двух дней — 7 и 8 ноября.