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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 01:44
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В России 7 ноября отмечают День Октябрьской революции 1917 года

Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

В пятницу, 7 ноября, в России будут отмечать День Октябрьской революции. В эту дату (по новому стилю) в 1917 году произошло вооружённое восстание в Петрограде (ныне Санкт-Петербург), что привело к свержению Временного правительства и установлению советской власти.

В Советской России праздник начали отмечать с 1918 года. В СССР 7 ноября также был государственным праздником, с 1927 года его отмечали в течение двух дней — 7 и 8 ноября.

Сейчас день 7 ноября остаётся выходным в Белоруссии и Приднестровье. В Кыргызстане 7 и 8 ноября также выходные, но значение праздника изменилось. Теперь там отмечают Дни истории и памяти предков.

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Life.ru сообщал, что депутаты Госдумы от КПРФ предложили вновь сделать 7 ноября выходным в честь Октябрьской революции. Однако лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал эту инициативу. Он заявил, что у КПРФ наблюдается «осеннее обострение» и назвал эту дату не праздником, а «общенациональной трагедией».

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Лия Мурадьян
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