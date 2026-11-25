Президент Белоруссии Александр Лукашенко возложил на Петра Порошенко* ответственность за невыполнение договорённостей, достигнутых в Минске. Свою позицию политик изложил в интервью французскому журналу Le Point.

«Правда, Порошенко* виноват в этом больше, чем Зеленский. Зеленскому это всё досталось. А Порошенко* не сделал то, о чём договорились в Минске. Решили обмануть Россию, да и нас тут заодно», — передаёт слова Лукашенко агентство БелТА.

При этом политик заверил, что постарался бы сделать всё возможное ради сохранения человеческих жизней. Главной задачей сейчас он считает прекращение боевых действий. Оценивать принятые ради достижения мира решения, по его словам, впоследствии будут журналисты и историки.

Ранее Лукашенко заявил, что в 2019 году украинцам следовало избрать президентом более опытного политика. По его мнению, часть ответственности за произошедшее лежит на самих избирателях, отдавших предпочтение кандидату без необходимой подготовки. Белорусский лидер напомнил, что тоже возглавил республику в достаточно молодом возрасте. Однако к тому моменту он уже успел поработать в парламенте и поруководить трудовыми коллективами.

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