Лукашенко заявил, что украинцам в 2019 году следовало избрать опытного лидера
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Украинцам в 2019 году следовало выбрать президентом более опытного политика, а не Владимира Зеленского, который впоследствии допустил множество ошибок. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point.
«Он молодой политик, он сделал много ошибок. Не он во всём виноват. У него «демократия», которая до войны довела. У него в руках нет той власти», — заявил белорусский лидер.
При этом Лукашенко возложил часть ответственности за произошедшее на украинских избирателей, отдавших предпочтение кандидату без политического опыта.
«Надо было избирать опытного человека. Виноват украинский народ: избрал неопытного человека», — добавил президент Белоруссии.
Лукашенко напомнил, что сам возглавил республику в достаточно молодом возрасте, однако к тому моменту уже имел опыт руководства трудовыми коллективами и работы в парламенте. По его словам, при личном общении в 2019 году Зеленский произвёл на него хорошее впечатление, но не был готов к управлению государством.
Напомним, ранее Лукашенко предложил лично сопроводить Зеленского в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, выступив гарантом его безопасности. Белорусский лидер также выразил мнение, что Россия, Украина и Белоруссия смогли бы быстрее договориться о завершении конфликта без участия европейских государств. Однако Зеленский отверг предложенный формат переговоров, назвав инициативу неконструктивной.
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