Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования польскому народу после массовой стрельбы в Кракове, унёсшей жизни шести человек. В распространённом тексте обращения белорусский лидер передал слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«В Республике Беларусь с глубокой скорбью восприняли известие о террористическом акте в Кракове 7 ноября, жертвами которого стали как граждане Польши, так и ряда других стран», — говорится в сообщении.

Лукашенко также передал соболезнования от имени белорусского народа и себя лично, выразив сочувствие родным и близким жертв трагедии.

Нападение произошло 7 ноября в историческом центре Кракова. Вооружённый мужчина открыл огонь по прохожим возле Главной рыночной площади. По подтверждённым польскими властями данным, погибли шесть человек, ещё несколько получили тяжёлые ранения.

Нападавшего задержали после перестрелки с полицейскими, в ходе которой он получил ранения. Власти Польши объявили общенациональный траур на 8 и 9 ноября. Расследование обстоятельств нападения продолжается.