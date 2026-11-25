Лукашенко обвинил Киев в запрете русского языка и трагедии в Одессе
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одним из факторов, подтолкнувших Украину к нынешнему противостоянию, стали языковая политика Киева и трагические события в Одессе в 2014 году. Об этом он рассказал в интервью французскому журналу Le Point. Фрагмент беседы приводит агентство БелТА.
«Не надо было украинцам сжигать русских людей в Одессе, как это было в своё время, и запрещать русский язык», — заявил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, причины украинского конфликта нельзя сводить к одному обстоятельству. Он считает, что к противостоянию привёл целый комплекс проблем, среди которых особое место занимают события на юге Украины и отношение властей к русскому языку.
Говоря об Одессе, президент Белоруссии имел в виду трагедию 2 мая 2014 года. Тогда во время столкновений между сторонниками и противниками Майдана произошёл пожар в Доме профсоюзов, в результате которого погибли десятки человек. Всего в тот день в городе погибли 48 человек, более 200 получили ранения.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что действия Киева сорвали перспективу создания демилитаризованной зоны на Украине. По словам белорусского лидера, после атаки беспилотников на резиденцию Владимира Путина российская сторона утратила доверие к украинским властям и Западу, а прежний сценарий урегулирования оказался под угрозой.