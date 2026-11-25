Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одним из факторов, подтолкнувших Украину к нынешнему противостоянию, стали языковая политика Киева и трагические события в Одессе в 2014 году. Об этом он рассказал в интервью французскому журналу Le Point. Фрагмент беседы приводит агентство БелТА.

«Не надо было украинцам сжигать русских людей в Одессе, как это было в своё время, и запрещать русский язык», — заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, причины украинского конфликта нельзя сводить к одному обстоятельству. Он считает, что к противостоянию привёл целый комплекс проблем, среди которых особое место занимают события на юге Украины и отношение властей к русскому языку.

Говоря об Одессе, президент Белоруссии имел в виду трагедию 2 мая 2014 года. Тогда во время столкновений между сторонниками и противниками Майдана произошёл пожар в Доме профсоюзов, в результате которого погибли десятки человек. Всего в тот день в городе погибли 48 человек, более 200 получили ранения.