Лукашенко поблагодарил Белоусова за боеготовность группировки на Западе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил министра обороны России Андрея Белоусова за поддержание боеготовности совместной группировки войск на западном направлении. По словам белорусского лидера, военные двух стран продолжают выполнять поставленные задачи, несмотря на существующие сложности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Заявление прозвучало во время встречи Лукашенко с Белоусовым, который 22 октября прибыл в Минск с рабочим визитом. Президент Белоруссии отметил, что региональная группировка, сформированная в рамках союзнического военного сотрудничества, остаётся важным элементом общей безопасности.

«Спасибо за то, что совместную группировку, которую мы с вами сформировали в рамках ОДКБ на западном направлении, вы держите при всех сложностях и трудностях», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер заверил, что национальная армия также выполняет свои обязательства. При этом он подчеркнул, что подготовка вооружённых сил необходима прежде всего для предотвращения возможного конфликта.

Во время переговоров Лукашенко также поблагодарил российскую сторону за содействие в организации технического контроля границ Союзного государства. Речь шла, в частности, о средствах радиолокационного наблюдения и другой аппаратуре, используемой для контроля приграничных территорий.

Ранее Александр Лукашенко на встрече с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым заявил, что Россия и Белоруссия не хотят войны на западном направлении, но будут поддерживать боеготовность совместной группировки. По его словам, постоянная готовность нужна прежде всего для предотвращения вооружённого столкновения.