Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил подарки людям, которые приютили котят с его малой родины. Новым владельцам животных подготовили специальные домики с благодарственными надписями и личным автографом главы государства. Об этом сообщил «Пул Первого».

На домиках Лукашенко поблагодарил хозяев за доброту и заботу о бывших бездомных питомцах. Один из подарков предназначен для трёхцветной кошки Миры, которая теперь живёт в Сморгонском районе. Уточняется, что домик для Миры уже подготовили в Сморгони. В ближайшее время его доставят по месту жительства кошки.

Ранее Life.ru писал, что Александр Лукашенко помог четырём бездомным кошкам, которым срочно искали хозяев перед наступлением холодов. Все четверо отличаются ласковым характером, любят общаться с людьми и охотно идут на контакт. У пушистых обитателей Александрии даже появилось своеобразное расписание встреч с президентом.