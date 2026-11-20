Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что с детства любит животных, поскольку сам вырос в деревне. Своим отношением к ним он поделился во время встречи с работниками предприятия по переработке масличных культур в Сморгони.

Поводом для разговора стала история бездомной кошки с малой родины главы государства, которая недавно обрела хозяев в Сморгонском районе. Лукашенко считает, что даже прежде равнодушный к четвероногим человек может привязаться к ним, стоит лишь познакомиться поближе.

«Животные, с моей точки зрения, — это самые беззащитные существа. Человек может сам себя защитить. Один — больше, другой — меньше. Животные не могут. Как деревенский человек прежде всего я любовью отношусь к животным», — ответил глава государства.