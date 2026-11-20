«Самые беззащитные существа»: Лукашенко объяснил своё трепетное отношение к животным
Лукашенко объяснил свою любовь к животным деревенским детством
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что с детства любит животных, поскольку сам вырос в деревне. Своим отношением к ним он поделился во время встречи с работниками предприятия по переработке масличных культур в Сморгони.
Поводом для разговора стала история бездомной кошки с малой родины главы государства, которая недавно обрела хозяев в Сморгонском районе. Лукашенко считает, что даже прежде равнодушный к четвероногим человек может привязаться к ним, стоит лишь познакомиться поближе.
«Животные, с моей точки зрения, — это самые беззащитные существа. Человек может сам себя защитить. Один — больше, другой — меньше. Животные не могут. Как деревенский человек прежде всего я любовью отношусь к животным», — ответил глава государства.
Напомним, в начале ноября Life.ru рассказывал о четырёх бездомных кошках из агрогородка Александрия, которым искали новых хозяев. Животные жили в коробке возле местного магазина в Могилёвской области. Во время поездки на малую родину Лукашенко познакомился с ними и даже подержал некоторых на руках. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Пул первого» вместе с призывом найти для четвероногих новые семьи. Среди них были трёхцветная кошечка с молодой мамой, рыжая кошка и серая, у которой отсутствует передняя лапка. Все они отличались дружелюбным характером и охотно шли на контакт с людьми.