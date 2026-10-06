Лукашенко поручил учёным активизировать работу в области БПЛА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил учёным ускорить разработку беспилотников нового поколения и пообещал таким проектам государственную поддержку. Об этом он заявил 6 октября во время посещения испытательного полигона Института порошковой металлургии имени академика О. В. Романа в Минской области.

Александр Лукашенко на испытательном полигоне в Минской области. Фото © Telegram / Пул Первого

«Надо поддерживать. Если мы понимаем, что нам надо беспилотники последнего поколения, мы должны знать, какие нам нужны. Определить, кого мы будем поддерживать. И пусть работают. Жёсткие сроки», — потребовал Лукашенко.

На полигоне белорусскому лидеру показали разработки гражданского и оборонного назначения. Среди них — реактивные снаряды, боеприпасы для БПЛА, взрыватели и смесевое твёрдое ракетное топливо. Лукашенко также ознакомился с технологией снаряжения реактивных снарядов и испытанием ракетной двигательной установки.

Отдельно президент поставил перед учёными задачу развивать не только сами беспилотники, но и средства борьбы с ними. По его словам, одна из ключевых целей — научиться гарантированно и эффективно «обнулять» дроны.

Лукашенко подчеркнул, что в военной сфере ждёт от разработчиков конкретного результата, а не обещаний на перспективу. По его словам, задачи, которые ставятся перед армией и оборонной промышленностью, необходимо решать максимально быстро.

Ранее Life.ru писал, что Лукашенко распорядился проверить готовность всей белорусской армии вплоть до мобилизации. Тогда он заявил, что вооружённые силы республики необходимо «встряхнуть».