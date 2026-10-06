Лукашенко поручил учёным активизировать работу в области БПЛА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил учёным ускорить разработку беспилотников нового поколения и пообещал таким проектам государственную поддержку. Об этом он заявил 6 октября во время посещения испытательного полигона Института порошковой металлургии имени академика О. В. Романа в Минской области.
Александр Лукашенко на испытательном полигоне в Минской области. Фото © Telegram / Пул Первого
«Надо поддерживать. Если мы понимаем, что нам надо беспилотники последнего поколения, мы должны знать, какие нам нужны. Определить, кого мы будем поддерживать. И пусть работают. Жёсткие сроки», — потребовал Лукашенко.
На полигоне белорусскому лидеру показали разработки гражданского и оборонного назначения. Среди них — реактивные снаряды, боеприпасы для БПЛА, взрыватели и смесевое твёрдое ракетное топливо. Лукашенко также ознакомился с технологией снаряжения реактивных снарядов и испытанием ракетной двигательной установки.
Отдельно президент поставил перед учёными задачу развивать не только сами беспилотники, но и средства борьбы с ними. По его словам, одна из ключевых целей — научиться гарантированно и эффективно «обнулять» дроны.
Лукашенко подчеркнул, что в военной сфере ждёт от разработчиков конкретного результата, а не обещаний на перспективу. По его словам, задачи, которые ставятся перед армией и оборонной промышленностью, необходимо решать максимально быстро.
Ранее Life.ru писал, что Лукашенко распорядился проверить готовность всей белорусской армии вплоть до мобилизации. Тогда он заявил, что вооружённые силы республики необходимо «встряхнуть».
Больше новостей о политических процессах в Европе и решениях зарубежных властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Обложка © Telegram / Пул Первого