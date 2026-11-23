Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву и Минск отказаться от создания предприятий, которые конкурируют друг с другом и выпускают одинаковую продукцию. По его мнению, двум странам необходимо эффективнее использовать производственные возможности друг друга и совместно защищать общий рынок. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

Лукашенко предложил не дублировать существующие производства, если одна из стран уже способна полностью обеспечить потребности другой в определённых товарах. Такой подход, по его словам, позволит избежать лишних расходов и укрепить экономическое сотрудничество.

«Думаю, если Беларусь может обеспечить потребности рынка России по каким-то направлениям, надо использовать это. Если мы можем использовать российские товары в достаточном количестве, то не надо создавать производство... и закупать не надо», — подчеркнул президент Белоруссии.

Глава государства пояснил, что речь идёт не только о промышленной кооперации, но и о сокращении зависимости от поставщиков из третьих стран. Вместо закупок за рубежом он предложил отдавать предпочтение продукции предприятий Союзного государства, если она производится в необходимом объёме.

«Надо подумать над этим, чтобы защитить общий рынок России и Белоруссии», — добавил Лукашенко.

Во время встречи также обсуждались перспективы экономического сотрудничества Белоруссии с Омской областью. Президент республики обратил внимание на необходимость согласовывать производственные планы и учитывать возможности уже действующих предприятий. По мнению Лукашенко, такой подход позволит России и Белоруссии рациональнее распределять ресурсы, развивать взаимные поставки и избегать избыточной конкуренции между союзными производителями.