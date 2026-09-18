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Регион
Опубликовано 18 сентября, 13:54

Лукашенко приказал сажать в тюрьму за теребление льна

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал чиновников за качество уборки льна в Могилёвской области. Замечания он сделал во время рабочей поездки в Шкловский район. Вертолёт главы государства приземлился на поле сельхозпредприятия «Говяды-Агро», где в этом году выращивали лён.

«Вы хотели показать, как не надо работать? За это надо в тюрьму сажать. Это такое теребление льна? Отвратительно», — заявил Лукашенко.

Президент также обратился к главе Минсельхозпрода и своему помощнику в регионе, посоветовав им меньше заниматься теорией и перейти к конкретной работе. Лукашенко предположил, что чиновники уделяют больше внимания хозяйствам возле дорог и местам, где чаще бывает президент, а в отдалённые районы заезжают реже.

«Если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии», — сказал белорусский лидер.

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Ранее Life.ru сообщал, что Лукашенко призвал увеличить площади под картофелем в Белоруссии. Это заявление он сделал во время той же поездки в Могилёвскую область. Президент поручил правительству за зиму найти дополнительные рынки сбыта и определить, где можно расширить посадки картофеля.

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Александра Мышляева
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