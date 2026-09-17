«Не обсуждается»: Лукашенко обозначил США красную линию в отношениях с Россией

Лукашенко заявил, что Западу выгодно нарушить единство России и Белоруссии, однако сотрудничество Минска и Москвы не подлежит обсуждению. Об этом белорусский лидер рассказал на молодёжном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвящённом Дню народного единства.

Президент Белоруссии отметил, что отношения с Россией и Китаем не являются предметом переговоров с американской стороной. По его словам, эти страны были заранее выведены «за скобки» контактов с Вашингтоном.

«Я понимаю: Западу выгодно разорвать единство [Минска и Москвы]. Поэтому я их [американскую сторону] предупредил в самом начале [переговоров]: Российская Федерация и Китай за скобки. Не обсуждается», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также вспомнил о событиях 2020 года, связанных с протестами после президентских выборов. Он заявил, что тогда республику «попробовали на зуб», но добиться поставленных целей не удалось.

По словам Лукашенко, после введения санкций Россия и Китай помогли Белоруссии сохранить возможности для работы. Президент республики подчеркнул, что сотрудничество с Москвой не может стать темой для пересмотра в рамках диалога с западными государствами.

Ранее Life.ru рассказывал о встрече Александра Лукашенко со спецпосланником США Джоном Коулом в Минске. Переговоры белорусского лидера с американской делегацией продолжались около трёх часов. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Минском и Вашингтоном. Во время встречи президент Белоруссии отметил, что за контактами двух стран внимательно следят как внутри республики, так и за её пределами.