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Регион
Опубликовано 17 сентября, 16:07

Лукашенко: Белоруссию в 2020 году пытались оторвать от России

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события на Украине могли развернуться и в его стране, если бы в 2020 году её удалось оторвать от России. Такое мнение он высказал на форуме «Молодёжь. Беларусь. Будущее».

«Они мне не говорят о том, что хотели бы, чтобы мы ушли от России, оторвать нас, по живому даже, может быть, от России. Это и попробовали в 2020 году сделать. И, если бы получилось, у нас бы было то, что сейчас происходит на Украине», — сказал Лукашенко, говоря о западных странах.

Лукашенко: Белоруссия не собирается ни на кого нападать
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Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе 2020 года, когда Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиция вышла на улицы, устроила погромы и нападения на полицию, даже погибло несколько человек. Позже Лукашенко анонсировал амнистию для участников протестов, посчитав, что они могли перевоспитаться после судебных разбирательств.

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Татьяна Миссуми
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