Лукашенко: Белоруссию в 2020 году пытались оторвать от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события на Украине могли развернуться и в его стране, если бы в 2020 году её удалось оторвать от России. Такое мнение он высказал на форуме «Молодёжь. Беларусь. Будущее».

«Они мне не говорят о том, что хотели бы, чтобы мы ушли от России, оторвать нас, по живому даже, может быть, от России. Это и попробовали в 2020 году сделать. И, если бы получилось, у нас бы было то, что сейчас происходит на Украине», — сказал Лукашенко, говоря о западных странах.