Лукашенко возмутился неправильными «бульбашами» из-за скромных посевов картошки

Белоруссии необходимо увеличить площади под картофелем и одновременно искать новые рынки сбыта урожая. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилёвскую область.

Белорусскому лидеру доложили об уборке картофеля, отечественных сортах и технологиях хранения. Лукашенко обратил внимание, что сейчас эта культура занимает в стране сравнительно небольшие площади.

«Мы должны больше возделывать картофеля в Беларуси», — сказал он. Президент поручил правительству за зиму найти дополнительные рынки и определить, где именно будут расширять посадки.

Отдельно Лукашенко иронично отреагировал на нынешние объёмы производства: «Что за бульбаши, которые картошку не производят?».

Во время поездки он также жёстко раскритиковал состояние земледелия в Могилёвской области. Чиновникам глава государства поручил за следующий год кардинально изменить ситуацию.

«Переводите область на военное положение и начинайте работать. Иначе разговор у нас будет последний», — предупредил Лукашенко. Он добавил, что намерен лично проверять состояние сельхозземель, в том числе в удалённых районах.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что никогда ничего не присваивал себе, будучи президентом Белоруссии. По словам главы государства, ему и родственникам приписывают «интересы» в тех или иных сферах, но это ложь.