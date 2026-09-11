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Регион
Опубликовано 11 сентября, 16:21

Лукашенко заявил, что никогда ничего не присваивал на посту президента

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда ничего не присваивал за время нахождения у власти и не собирается делать этого в будущем. Так он отреагировал на разговоры о возможных интересах его семьи в различных сферах бизнеса.

«Некоторые уже пописывают, что мои интересы в тех или иных сферах, в рекламе моя семья. Вы даже не думайте об этом. Ни у кого я ничего не забрал», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что его родственники занимаются конкретной работой. По его словам, никто из членов семьи также ничего себе не присваивал.

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Ранее Life.ru рассказывал, как Лукашенко резко ответил на разговоры о возможной передаче власти своим детям. Белорусский лидер назвал «полными дураками» тех, кто считает, что президентский пост в будущем обязательно должен достаться кому-то из его сыновей. Он подчеркнул, что преемственность власти связывает прежде всего с сохранением курса страны, а не с собственной семьёй.

Главные решения зарубежных лидеров и политические события в Белоруссии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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