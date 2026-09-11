Лукашенко заявил, что никогда ничего не присваивал на посту президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда ничего не присваивал за время нахождения у власти и не собирается делать этого в будущем. Так он отреагировал на разговоры о возможных интересах его семьи в различных сферах бизнеса.

«Некоторые уже пописывают, что мои интересы в тех или иных сферах, в рекламе моя семья. Вы даже не думайте об этом. Ни у кого я ничего не забрал», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что его родственники занимаются конкретной работой. По его словам, никто из членов семьи также ничего себе не присваивал.

Ранее Life.ru рассказывал, как Лукашенко резко ответил на разговоры о возможной передаче власти своим детям. Белорусский лидер назвал «полными дураками» тех, кто считает, что президентский пост в будущем обязательно должен достаться кому-то из его сыновей. Он подчеркнул, что преемственность власти связывает прежде всего с сохранением курса страны, а не с собственной семьёй.