Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию и Украину прекратить боевые действия, а разбираться в допущенных ошибках уже после остановки конфликта. С таким предложением белорусский лидер выступил в интервью французскому журналу Le Point.

По мнению Лукашенко, сейчас сторонам необходимо прежде всего остановить противостояние, не пытаясь немедленно выяснить, кто виноват в его продолжении.

«Грубо говоря, по морде надавали друг другу. Кто-то допустил ошибку. Хватало ошибок с одной и с другой стороны. Я не буду вам анализировать это. Придёт время проанализировать. Ну, остановитесь», — сказал президент Белоруссии.

Он также связал необходимость такого подхода с особенностями национального характера русских, белорусов и украинцев. По его мнению, представителям этих народов близка идея сначала прекратить противостояние, а уже затем обсуждать накопившиеся разногласия.